Taglio delle accise del 40% sulla birra artigianale: festeggiano 30 birrifici in Sardegna

Dal 1 luglio, il taglio delle accise (-40%) per rilanciare qualità e produzione artigianale. 30 le realtà brassicole che in Sardegna sfrutteranno il provvedimento che consente di risparmiare sulle tasse. Mameli (Confartigianato Sardegna): “Provvedimento

importante ma nell’Isola manca un’azione coordinata di promozione e sviluppo che tuteli il vero prodotto artigiano”.

Sono 30 i birrifici artigiani della Sardegna che il prossimo 1° luglio, stappando una spumeggiante “bionda”, potranno festeggiare la riduzione del 40% delle accise su ogni ettolitro prodotto.

La novità, riservata ai piccoli birrifici con produzione non superiore

ai 10mila ettolitri, è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2019.

Lo stesso provvedimento prevede anche che la birra venga tassata al

momento della immissione al consumo ovvero nel momento dell’uscita del

prodotto dal magazzino per essere venduto. Novità fondamentale,

questa, perché prima, al contrario, il prodotto veniva tassato

direttamente nella fase di produzione del mosto, “a monte” della fase

di fermentazione dalla quale sarebbe poi scaturita la birra, con un

evidente anticipo della tassazione a molti “giorni” rispetto al

momento della vera produzione e, soprattutto, tassando anche quella

parte di prodotto che, alla fine del ciclo produttivo, veniva

scartato.

“Questo risultato consentirà ai birrifici artigianali – commenta

Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese

Sardegna – di poter aumentare la loro capacità produttiva e la loro

competitività nei confronti dei principali competitors europei che già

usufruiscono nei loro Paesi di un regime agevolato della tassazione”.

“Il legislatore, grazie anche all’attività della nostra Associazione –

continua Mameli – ha recepito la necessità di prevedere specifici

interventi normativi per abbattere alcuni ostacoli, sia di natura

fiscale che burocratica”. “Ricordiamo che la Regione Sardegna, nella

Manovra Finanziaria di 2 anni fa – sottolinea il Segretario –

certificò l’importanza delle imprese birrarie della Sardegna,

approvando un emendamento che stanziò 100mila euro per gli

investimenti nei mircobirrifici quasi a “ristorare” della quota in

accise a carico delle piccole aziende brassicole. Ancora, tuttavia,

siamo in attesa di un bando regionale ad hoc”.

Secondo alcuni calcoli effettuati, i birrifici potranno tagliare circa

20 centesimi di euro per ogni litro di birra prodotto, con un

risparmio medio che va dai 10 a 15 mila euro, un gruzzoletto che le

microrealtà potranno utilizzare per l’acquisto di macchinari oppure in

ricerca, formazione e comunicazione.

IPA, blanche, stout, trappista ma anche IGA (Italian Grape Ale). Per

ogni pasto, palato, umore ed esigenza c’è una birra diversa e, per

appagare la propria sete, i sardi si sono messi all’opera. A dispetto

del peso delle accise e della concorrenza dei grandi produttori

internazionali, l’universo della birra anche nella nostra regione

negli ultimi cinque anni si è espanso a velocità crescente e, con

esso, il numero delle aziende produttrici e degli addetti. I dati del

settore in Sardegna, rielaborati dell’Ufficio Studi di Confartigianato

Sardegna, su fonte UnionCamere-Infocamere del 2017, parlano di 30

imprese di cui 6 giovanili e 2 femminili, con una crescita del settore

del 130% (+17 realtà), passato dalle 13 attività del 2012 alle attuali

30.

A livello territoriale, 12 sono in provincia di Cagliari (erano 6 nel

2012), 7 a Nuoro (2 nel 2012), 7 a Sassari (4 nel 2012) e4 a Oristano

(1 realtà nel 2012).

Come certificano questi dati, il settore in Sardegna cresce di giorno

in giorno. Un mondo, quello dei piccoli birrifici, che arricchisce il

territorio sardo, dove qualità e artigianato sono le coordinate

fondamentali in cui s’inseriscono metodo di lavorazione, materie prime

impiegate nonché professionalità, passione ed eccezionale competenza

dei maestri birrai artigiani, pluripremiati in giro per l’Europa.

Quindi, un vero e proprio fenomeno culturale e un settore in

espansione, ricco di opportunità e buone prospettive, che

Confartigianato Imprese Sardegna ritiene sia il volano di una crescita

di filiera, evoluta e dinamica, con impatti e ricadute benefiche

trasversali che vanno dal mondo dei coltivatori sino all’indotto del

turismo enogastronomico ed esperienziale.

Per Confartigianato Imprese Sardegna, sarà possibile vincere la sfida

del mercato se l’intero sistema locale (birrifici, altri produttori

dell’alimentare, ristoratori, commercianti ma anche consumatori),

riusciranno insieme a valorizzare le birre artigianali abbinandole

alla grande varietà e qualità dei prodotti alimentari sardi e alla

Sardegna in generale, anche con un intervento regionale che dia

ulteriore slancio al comparto.

“Crediamo ci sia fortemente bisogno di un provvedimento che, lavorando

in un’ottica di promozione coordinata e di incentivi allo sviluppo,

tuteli e valorizzi i birrifici artigianali esistenti – continua

Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese

Sardegna – il fatto che si utilizzi il termine “artigianale” dovrebbe

portare il ragionamento sulla normativa che regolamenta il settore

artigiano”. “Oggi – conclude – l’impresa birraria soffre la

concorrenza delle produzioni industriali che, con ingenti investimenti

di marketing provano a dare un “tocco” di artigianalità a prodotti che

artigianali non sono”.

Secondo Confartigianato Sardegna, quindi “occorre presidiare il

comparto attraverso diverse azioni. Ad esempio inserendo le birre fra

i prodotti da promuovere all’interno dei programmi regionali per

l’internazionalizzazione. Oppure incentivando la partecipazione delle

imprese brassicole sarde alle iniziative di settore, come il Beer&Food

Attraction di Rimini o coordinando e rendendo più efficace il

cartellone regionale degli eventi legati al mondo della birra,

investendo anche nella visibilità delle birre artigianali sarde”.