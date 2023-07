Taglio del nastro a Quartu per lo spazio giovani: “Aiuto sicuro per istruzione, formazione e lavoro”

Un servizio pubblico per promuovere la partecipazione dei giovani quartesi alla vita cittadina, per l’orientamento e l’informazione, con particolare riguardo per i settori dell’istruzione, della formazione e del lavoro, ma anche in merito all’ambito culturale, del tempo libero e del volontariato. È attivo da oggi a Quartu lo “Spazio Giovani Informazione e orientamento – Logu po sa Gioventudi Nòvas e Incarreramentu”. Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali e gestito dalla Cooperativa Sociale CTR Onlus, Spazio Giovani è uno spazio pubblico e gratuito di ascolto, oltre che attivo nel coinvolgere l’utenza interessata, ovvero i cittadini tra 14 e 35 anni. Si pone quindi come finalità principale quella di rispondere ai bisogni giovanili, offrendo opportunità e strumenti utili a ognuno per costruire la propria scelta. Due le sedi individuate per garantire il servizio, entrambe in strutture appena inaugurate, con gli interventi sugli edifici voluti ed effettuati dall’Amministrazione comunale affinché l’utenza possa usufruire di spazi adeguati e funzionali all’accoglienza: uno in pieno centro storico, in piazza Sant’Elena, e l’altro nel litorale, in via Melibodes, con giorni di apertura alternati. La sede ubicata nella città compatta, all’angolo tra via Zara e via Diaz, è aperta il lunedì e il mercoledì, con orari 10:00-13:00 e 15:00-18:00 (telefono: 366 7694441). Per tutta la giornata del martedì (10:00-13:00, 15:00-18:00) e nella mattinata del venerdì (10:00-13:00) Spazio Giovani è invece operativo nell’ufficio destinato del Margine Rosso (telefono: 340 8624130). Fra le attività previste c’è l’orientamento al lavoro e agli studi, l’elaborazione di curriculum vitae, l’informazione relativa a viaggi studio, volontariato all’estero e programmi Erasmus. Non solo: corsi, eventi, esperienze culturali, volontariato sociale, culturale e ambientale. Un’offerta e una disponibilità che vanno così a completare il lavoro già svolto in via Mar Ligure, dedicato alle esigenze dei giovanissimi, aventi quindi età sotto i 14 anni.

“Vorremmo che questi centri diventassero dei piccoli hub per i giovani della nostra città, ovvero dei punti di riferimento per un ampio target, riferibile alla cittadinanza inclusa tra i 14 ai 35 anni, che merita attenzioni e modalità specifiche in base alle rispettive fasce d’età – commenta l’assessore alle Politiche Sociali e Generazionali Marco Camboni -. Il nostro obbiettivo prioritario infatti è sostenere l’utente alla definizione dell’obiettivo di carriera, con un contributo che spazia dall’esigenza formativa a quella più prettamente professionale; siamo quindi pronti a fornire informazioni relative a opportunità e percorsi coerenti e concreti necessari al giovane nelle fasi di transizione”. L’esponente della Giunta Milia aggiunge poi che “la cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono fondamentali per favorire uno stato di benessere generale che consenta loro di divenire cittadini attivi. Perché saranno appunto loro in un prossimo futuro a determinare il ‘peso’ e lo status della Quartu che verrà”, conclude il componente dell’esecutivo.