Tabaccheria svaligiata a Dolianova, i tre autori individuati a Cagliari e denunciati.

Al termine di un’attività investigativa scaturita da un intervento eseguito oggi in via Pergolesi, i carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno denunciato per furto aggravato in concorso tre persone: un 22enne, un 53enne e un 48enne, tutti disoccupati e noti per precedenti vicende. Nel corso dell’indagine, supportata dalle immagini acquisite da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona, i tre sono stati individuati quali autori del furto di 7.400 euro e di svariati pacchetti di sigarette e tabacco, perpetrato nel corso della notte presso la rivendita di tabacchi sita a Dolianova in Corso Repubblica. I militari impegnati nelle ricerche diramate dalle centrali operative di Dolianova e Cagliari, hanno intercettato i tre attorno alle 2:45 mentre percorrevano via Pergolesi a bordo di una Toyota Yaris. Sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare all’esito della quale è stata rinvenuta una busta in cellophane, contenente 85 pacchetti di sigarette, 7 confezioni di tabacco e tre di filtrini. Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto, la proprietaria della merce, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale. La denuncia è stata possibile a seguito della querela presentata dalla titolare della tabaccheria svaligiata.