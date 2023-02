Svolta sull’omicidio a Is Mirrionis, fermato un 52enne di Cagliari

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Venerato Sardu, il 75enne trovato morto in casa dopo l’allarme della figlia. Si tratta di Fabrizio Congiu, 52enne pregiudicato cagliaritano, nei confronti del quale è stato emesso un fermo. L’uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere della zona, in via Ogliastra nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari.

Il corpo era stato ritrovato ieri sera dai vigili del fuoco dopo l’irruzione in casa, senza vita e con una profonda ferita alla testa. La figlia dell’uomo era preoccupata perché non riusciva in alcun modo a contattarlo. Immediate le indagini, che hanno portato al fermo mentre ancora si indaga sul possibile movente.