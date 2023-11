Serramanna – Taglio del nastro e inaugurazione in pompa magna per il sottopasso carrabile e pedonale che darà ufficialmente il via alla chiusura definitiva dei tre passaggi a livello. “Da parte nostra tanta soddisfazione poiché ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato per arrivare a questo risultato importante” comunica il sindaco Gabriele Littera. Si transiterà in sicurezza da una parte all’altra del paese, l’opera principale è oramai conclusa e operativa dopo un lungo iter che è andato avanti per oltre 10 anni: non è stato semplice, un contenzioso tra Comune e ferrovie finito in tribunale e diversi incidenti, anche mortali, lungo i binari. Un anno di intense trattative e dettagli da definire tra l’istituzione locale e RFI che hanno, “dimostrato che insieme si vince su tutto – spiegano i rappresentanti delle ferrovie – il buon senso deve essere l’anima pulsante degli amministratori, senza di questo rischiamo di fallire e invece, anche con la comprensione reciproca, siamo riusciti a trovare la modalità per poter dare alla città queste opere”. Presenti alla cerimonia la vicesindaca Moralvia Montis, numerosi cittadini e don Pietro Mostallino che ha benedetto la nuova infrastruttura.