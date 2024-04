Svolta sulla sicurezza a Monserrato: in arrivo gli attraversamenti pedonali rialzati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Attraversamenti pedonali rialzati per la sicurezza dei pedoni: dopo l’ennesimo incidente avvenuto oggi, vittima un ragazzino che è stato investito mentre attraversava la strada, si rafforza la necessità di istituire le misure di prevenzione al fine di indurre i conducenti dei mezzi ad adottare una velocità moderata. Era appena sceso dal pullman il giovanissimo che è stato travolto da uno scooter: si trovava sulle strisce pedonali, situate all’altezza dell’incrocio tra via Cortis e via San Gottardo. Ha atteso che il bus ripartisse, era seguito da un altro, in sosta per consentire ai passeggeri di scendere e salire, e, durante l’attraversamento pedonale, un altro ragazzino a bordo di uno scooter ha superato il pullman ed ha colpito in pieno il pedone, facendolo cadere a terra. Diverse le ferite riportate, tra le quali la frattura del naso. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Si evidenzia, dunque, la necessità fondata di adottare tutte le strategie possibili al fine di garantire maggior sicurezza, come, per esempio, gli attraversamenti pedonali rialzati che inducono ad adottare una velocità moderata e, di conseguenza, un minor rischio di incidenti. Proprio di recente sono partiti i lavori per la realizzazione di 5 opere posizionate “in via Sant’Angelo, via Palau, via San Gottardo e la sostituzione dell’attraversamento pedonale in gomma in via C. Cabras, fronte Stazione dei Carabinieri” ha annunciato il sindaco Tomaso Locci. “In questi giorni verranno completati con la segnaletica colorata.

Inoltre, a breve partirà la realizzazione del 5° attraversamento pedonale rialzato, sempre in via Cesare Cabras dove verranno eliminate le barriere architettoniche dello spartitraffico, favorendo un passaggio pedonale in sicurezza e idoneo per tutti”. Prevenzione, quindi, mai eccessiva per fronteggiare le possibili situazioni di pericolo.