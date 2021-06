Svolta sicurezza a Elmas: “La caserma dei carabinieri accanto alla Ss 130 nel 2023”

Svolta sicurezza ad Elmas, arriva la prima caserma dei carabinieri. La pietra iniziale, 1,3 milioni di euro, è già stata posta, tutti soldi messi dal Comune guidato dal sindaco Antonio Ena: “Sorgerà accanto alla Statale 130, in un punto baricentrico, abbiamo messo a disposizione un ettaro di terreno e le risorse per realizzarla. È una necessità molto sentita da tutta la comunità, la attende da tantissimi anni. Abbiamo già parlato col comandante dei carabinieri della Sardegna e spedito il progetto preliminare a Roma, siamo in attesa della loro risposta”. Quale? “Dovranno dirci se il posto va bene”, e l’ok sembra essere scontato, anche perchè i denari li mette l’amministrazione comunale. “Ci sarà spazio anche per gli alloggi del comandante e del vice comandante e una camerata per chi deve fare i turni”, prosegue Ena.

“L’obbiettivo è di far iniziare il cantiere nel 2023, la fase burocratica è lunga”. La presenza dei carabinieri in pianta stabile a Elmas sarà utilissima, per il primo cittadino, “per combattere la malamovida e la microcriminalità, sarà un deterrente per evitare certi fenomeni. In città la situazione non è grave ma è seria”.