Svolta per il turismo sostenibile nella cittadina: nasce “Visit Sanluri”

Sanluri – Una sinergia di forze per promuovere il turismo sostenibile in città: nasce “Visit Sanluri”, una rete coordinata di tutti gli operatori, che a vario titolo, possono operare nell’ambito del settore. Musei, ristoratori, strutture ricettive e dell’accoglienza, artigiani, produttori del settore enogastronomico, guide, associazioni, l’assessore Collu’: “Con questo progetto ci proponiamo di migliorare l’offerta turistica per garantire accoglienza a tutto tondo”. Verrà presentato martedì alle 17,30, all’interno del castello medioevale, il lavoro di studio e di fattibilità finalizzato a promuovere il turismo a Sanluri in modo sostenibile.

Sono chiamati a partecipare e contribuire allo sviluppo sostenibile in chiave turistica del territorio tutti i portatori di interesse: istituzioni, cittadini, imprese, associazioni locali che, con il coordinamento e il supporto dell’Amministrazione Comunale, si impegneranno a costruire, valorizzare e a promo-commercializzare la “Destinazione Sanluri”.

L’obiettivo principale è costruire, promuovere e commercializzare il prodotto turistico del territorio attraverso un percorso partecipato e inclusivo che parte dal basso e che contribuisce alla crescita economica e sociale della Comunità Sanlurese.

L’assessore al Turismo di Sanluri Fabrizio Collu: “Abbiamo già dei bellissimi musei ricchi di fascino ma abbiamo le potenzialità per proporre anche percorsi esperienziali alternativi legati alla nostra storia e alle tradizioni accompagnati ad una rete di strutture ricettive sia per il pernottamento, tuttora carente, sia per la ristorazione”.

Sanluri è pronta a diventare una “Destinazione Turistica” e si prepara a costruire e proporre un’offerta capace di soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni sempre più sensibili alle tematiche del Turismo Esperienziale e Sostenibile, allo Slow Tourism dei Borghi e delle Aree interne.

Un’offerta integrata, moderna, fruibile on line, che si basa sul modello di Ospitalità Diffusa per affrontare i mercati di prossimità, italiani ed esteri.

Perché l’iniziativa abbia successo servirà il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse locali che, grazie a Visit Sanluri, avranno a disposizione una piattaforma D.M.S. (Destination Management System), un sistema di prenotazione integrato on line per la vendita di servizi, itinerari, ingressi a musei, ticket per eventi e spettacoli e pacchetti turistici e per le eccellenze delle produzioni locali.

Un progetto con metodi, processi e strumenti innovativi al passo con le politiche della strategia S3 della Regione Sardegna e con quelle Nazionali grazie alla capacità di interazione del DMS Visit Sanluri con https://www.italia.it, il progetto TDH (Tourism Destination Hub) del Ministero del Turismo con tutte le piattaforme digitali per la promozione turistica dei territori.

Dopo i saluti del sindaco Alberto Urpi e dell’assessore al Turismo Fabrizio Collu il coordinatore del progetto Martino Di Martino illustrerà l’iniziativa e le tappe del programma delle attività previste.

Interverranno: Roberta Desogus promoter regionale del TDH che illustrerà il Progetto del Ministero del Turismo, Marco Medda Presidente di Confesercenti Sud Sardegna, Nicola Murru direttore di Confesercenti del Sud Sardegna. Entrambi spiegheranno le opportunità di sviluppo offerte dal microcredito.

Infine, Alioska Mancosu, imprenditore del territorio, esporrà i vantaggi e le opportunità per i Centri Commerciali Naturali.