Svolta per i 4mila malati di sclerosi multipla in Sardegna, via ai vaccini anti Covid alla Fiera

L’hanno chiesto per tante settimane, lamentandosi e pregando che il Covid non li colpisse. Adesso, i quattromila malati di sclerosi multipla della Sardegna possono finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo: saranno vaccinati, sin dai prossimi giorni. Ad annunciarlo è l’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla: “Finalmente è partita la campagna vaccinale per i pazienti con sclerosi multipla in carico ad Ats, quindi seguiti presso il Centro Regionale. Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato ci sarà un primo giro di vaccinazione di tantissimi di voi presso la fiera di Cagliari. Proprio in queste ore il cup dell’Ats sta chiamando i pazienti per comunicare l’appuntamento. In questa fase verrete contattati, quindi non è necessario chiamare nessun numero e nemmeno mandare mail al Centro, si rischia solo di intralciare il difficile e intenso lavoro di questi giorni.Capiamo il fermento di tutti e le aspettative di ciascuno, ma considerando la grandissima mole di pazienti (ben oltre 4000!) è normale che non tutti potranno essere inseriti in questo primo giro di telefonate, ma state tranquilli che verrete tutti chiamati a breve”, rassicurano dall’Aism.