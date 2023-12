Svolta per gli ospedali di Cagliari: nuovo parcheggio da 600 posti per Brotzu, Oncologico e Microcitemico

Un nuovo megaparcheggio per la zona degli ospedali. Il progetto è stato messo nero su bianco nel piano urbano della mobilità in discussione nella commissione comunale Viabilità. L’area individuata si trova lungo via Jenner tra l’ospedale Brotzu e l’asse mediano di scorrimento. In una zona densa di strutture ospedaliere che vede nelle ore di massimo afflusso alle strutture l’utilizzo improprio di una parte dell’area di intervento per la sosta. Il piano urbano della mobilità propone la definizione di un nuovo parcheggio dotato di oltre 600 posti auto e una zona verde per servire l’ospedale Oncologico, Microcitemico e Brotzu.