Svolta digitale a Selargius: fibra ottica in arrivo per altri 3 mila civici

Quasi tremila civici in più, pronti a essere raggiunti dalla fibra. La digitalizzazione nazionale portata avanti da Tim prosegue anche a Selargius. Dopo l’investimento di tre milioni che ha permesso l’anno scorso l’avvio di un innovativo piano di cablaggio destinato a portare la fibra ottica in circa 6mila e settecento unità immobiliari, la compagnia di telecomunicazioni scommette ancora una volta nella città dell’hinterland cagliaritano – inserita tra i comuni sardi protagonisti della svolta tecnologica prevista dal Pnrr – con un nuovo stanziamento pari a un milione e duecentomila euro.

“È il secondo grande investimento sul territorio da parte di Tim, che ci consentirà, a lavori conclusi, di offrire alla nostra comunità un ammodernamento infrastrutturale fondamentale, soprattutto in tempi in cui la velocità della rete diventa sempre più preziosa nelle vita di tutti i giorni e principalmente in ambito lavorativo”, commenta il sindaco Gigi Concu al termine dell’incontro con Francesca Petriacci, responsabile area centro Italia arrivata da Roma, Francesco Castia, responsabile Operation Sardegna, e una piccola delegazione Tim in visita in Municipio. Incontro per fare il punto sui lavori attualmente in corso. “Interventi che in un contesto ragionale caratterizzato da gravi gap infrastrutturali soprattutto nelle aree più interne, dove in tempi di lockdown troppi bambini sardi hanno avuto enormi e inaccettabili difficoltà con la didattica a distanza, riveste un’importanza ancora maggiore, che va oltre il mio comprensibile interesse per la città che amministro”. Presente anche l’assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa: “I lavori sul territorio procedono secondo i tempi stabiliti”, assicura. “Grazie al secondo investimento si andrà a includere nel progetto di digitalizzazione anche alcune aree inizialmente escluse dall’infrastruttura in quanto considerate poco attrattive in termini economici per gli operatori delle telecomunicazioni”.

“L’avvio a Selargius degli interventi previsti dal Piano Italia 1 Giga – sottolinea Francesco Castia, Responsabile Field Operations Line Sardegna di Tim – rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione di questo territorio che avrà una infrastruttura di Tlc moderna, al pari di quella delle grandi città italiane. Abbiamo già iniziato a cablare la zona San Lussorio, Santu Nicola, Don Orione e altre e a breve saranno avviati i lavori nel centro città partendo da via San Martino e via Roma, per proseguire in zona Centro e successivamente nelle aree limitrofe verso l’esterno. Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Come Gruppo Tim siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione del territorio le nostre competenze per accelerare la transizione digitale e sostenere la crescita dell’economia locale”.