Svenuta in stazione a Cagliari, cuore fermo e non respirava più: poliziotto eroe salva una 20enne

Era caduta sul pavimento della stazione di Cagliari, priva di sensi. Non respirava più, il cuore non batteva, era cianotica e gli arti superiori erano già freddi. Una passeggera, spaventata, è corsa a cercare aiuto e ha allertato un agente della polizia che si trovava in zona.

Immediato il suo intervento: ha fatto uscire tutti e dopo aver chiamato il 118, con l’aiuto di un altro agente e della donna che l’aveva inizialmente soccorsa, ha iniziato le manovre per rianimarla. Pian piano la ragazza ha ripreso a respirare, il suo cuore a battere, poi la corsa in ospedale per essere sottoposta ad accertamenti e cure.

Così il poliziotto-eroe, in servizio al Compartimento della Polizia Ferroviaria di Cagliari, ha salvato una ragazza sarda di 20 anni.