Svela il tradimento della neo moglie durante il matrimonio, come bomboniera la foto hard col testimone

Non inizia sicuramente nel migliore dei modi il matrimonio di un uomo inglese che in un podcast, The Unfiltered Bride, condotto dalle wedding planner Georgina e Beth e trasmesso dal Gloucestershire, racconta la sua singolare vendetta che ha un tempismo del tutto particolare.

Lo sposo e la sua famiglia sapevano della relazione tra la futura moglie e il testimone di lui ma hanno preferito tacere fino al giorno delle nozze. Durante la festa, lo sposo ha distribuito loro della foto della futura moglie e del testimone impegnati in un atto sessuale. Il motivo di questa scelta è molto semplice e la spiega lo stesso sposo tradito: per far pagare tutte le spese alla sposa e ai familiari di lei. “Quindi – ha detto la conduttrice del podcast – c’è stata la cerimonia, l’aperitivo, il pranzo e poi, a un certo punto, lo sposo ha detto agli invitati ‘stanno arrivando delle buste per ognuno di voi. Ci sono le foto della sposa che scop* con il testimone, io me ne vado’”.

Sarebbe veramente curioso sapere come ha reagito la sposa, ma dubitiamo abbia voglia di raccontare la sua versione dei fatti.

La puntata del podcast che racconta questa a dir poco insolita vicenda è diventata in poco tempo virale raggiungendo il mezzo milione di views su Tik Tok.