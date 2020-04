“Supermercati chiusi a Pasquetta in Sardegna, finalmente i lavoratori potranno stare in famiglia”

Il presidente della Regione Christian Solinas firma l’ordinanza con la quale sbarra tutti i supermercati della Sardegna a Pasquetta per evitare possibili nuovi contagi da Coronavirus e i sindacati ringraziano e sostengono a piene mani la scelta. Certo, il motivo della serrata è legato all’emergenza sanitaria, e Cgil e Cisl lo riconoscono: “Esprimiamo soddisfazione della decisione di chiudere a Pasquetta, perché così non si rischia di vanificare gli sforzi fatti dai cittadini fino ad oggi”. Nella Milazzo della Filcams Cgil e Giuseppe Atzori della Fisascat Cisl, però, non possono ovviamente fare a meno di notare che, dopo tanti anni trascorsi a chiedere la chiusura dei centri commerciali e dei supermercati per Pasquetta, il loro “grido”, seppur per motivi di forza maggiore, è stato ascoltato: “I dipendenti del settore commercio potranno passare finalmente una giornata di festa con la famiglia , questa è una battaglia che le segreterie portano avanti da anni”.

“L’annuncio del presidente Solinas ha rincuorato tutti i lavoratori che si erano già visti messi in turno nella giornata di Pasquetta”.