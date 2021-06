SuperEnalotto, poker in Sardegna: ad Arzachena arrivano 4 “5” per un totale di 95 mila euro

La Sardegna conferma la sua tradizione positiva al SuperEnalotto: nel concorso del 24 giugno sono stati centrati ben 4 “5” del valore di 23.744,52 euro ciascuno, per una vincita complessiva di quasi 95 mila euro. Le giocate vincenti, riporta Agipronews, sono state realizzate nell’edicola situata in località Sottovento ad Arzachena, in provincia di Sassari. Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando quota 45,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre l’ultimo “6” in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.