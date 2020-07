SuperEnalotto, la Sardegna sfiora il colpo: in provincia di Oristano un “5” da 30mila euro

La fortuna torna a “colpire” in Sardegna con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 2 luglio è stato centrato a Tresnuraghes (OR) un “5” da 30.643,33 euro. Per la previsione, la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria/edicola Tre di via Roma 134 A. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 58,6 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni finiti di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari arrivarono 9,5 milioni.