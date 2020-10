Il SuperEnalotto fa sorridere un fortunato giocatore della Sardegna. Nell’estrazione di giovedì 15 ottobre, infatti, è stato centrato un “5” da 20.169,22 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Dorgali, in provincia di Nuoro, presso Bar in via Lamarmora 65 B. Il Jackpot, nel frattempo, è arrivato a quota 52,8 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato proprio in Sardegna, riferisce Agipronews, lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.