SuperEnalotto, altro colpo in Sardegna: a Sanluri vinti 23mila euro

Altra serata vincente per i giocatori sardi del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 29 ottobre è stato centrato un “5” da 23.201,94 euro a Sanluri, nel Sud Sardegna. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar Simone Crobu in via Carlo Felice 157. Prosegue nel frattempo la caccia al Jackpot, che sabato metterà in palio 58,5 milioni. L’ultima sestina vincente, ricorda Agipronews, è arrivata il 7 luglio scorso, proprio in Sardegna, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.