Supercoppa di pallavolo maschile a Cagliari, l’assessore Chessa: “Saremo la nuova Isola dello sport”

“Il progetto della Regione che vuole promuovere la Sardegna come ‘isola dello sport’ prosegue e anche nel mese di ottobre il cartellone degli eventi sportivi nazionali e internazionali presenta un appuntamento di qualità: la Supercoppa di pallavolo, che vedrà in campo anche alcuni nostri campioni del mondo e tanti campioni stranieri”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Supercoppa “Del Monte 2022” di pallavolo maschile, che, nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, si svolgerà al PalaPirastu di Cagliari.

“La pallavolo ai massimi livelli torna in Sardegna e la copertura mediatica, soprattutto televisiva, garantita dai numerosi tifosi e appassionati, consentirà di vedere le partite in tutte il mondo – ha aggiunto l’assessore Chessa – Sarà l’ennesima occasione di promozione turistica della Sardegna grazie agli eventi sportivi, che rappresentano una grande opportunità, un valore aggiunto anche per destagionalizzare i flussi turistici. Mai come oggi, il turismo sportivo sta contribuendo ad allungare la stagione turistica. Dopo il successo di ‘Archeologika’, fortemente voluta e sostenuta alla Regione, che ha registrato 10.200 visitatori, a fine ottobre il Bastione di Saint Remy di Cagliari ospiterà la tre giorni di ‘Tem Sardinia 2022’ per mettere in vetrina le proposte turistiche della ‘Destinazione Sardegna’ in tema di sport, enogastronomia, archeologia, cammini religiosi, tradizioni e tour esperienziali”.