Superbonus e reddito di cittadinanza: ogni italiano ha pagato oltre 3.000 euro, alle cause dei 5 Stelle

Oltre tremila euro a testa, fra quota superbonus e quota reddito di cittadinanza, che non è sbagliato in sé, ci mancherebbe, ma è completamente sbagliato per come è stato studiato e soprattutto messo in atto, ovvero con zero controlli. Tremila euro ciascuno, parliamo di ognuno di noi, dei nostri figli o mariti e padri e madri e persino neonati. Tremila euro a testa è il prezzo pagato da ogni italiano per i 5 Stelle al governo dell’Italia, che del reddito di cittadinanza e del superbonus al 110% hanno fatto i loro cavalli di battaglia.

C’è chi parla del più gigantesco sistema di voto di scambio nella storia della Repubblica italiana, e basta rivedere i passaggi in campagna elettorale per le politiche di Conte (e i risultati in quali regioni) per trarre le proprie conclusioni. Ma questa, è materia da magistratura.

Una cosa però è certa: ha ragione Giorgia Meloni quando dice che, nel momento in cui paga lo Stato, niente è gratis, perché se paga lo Stato vuol dire che stiamo pagando noi. Tutti noi, o almeno quelli che pagano le tasse anche per chi le evade, altro orrore tutto italiano che non si riesce, o forse non si vuole, aggiustare.

Quando paga lo Stato paghiamo tutti. Paghiamo con i canoni, con le tasse, con le imposte, con le bollette, con le accise. Paghiamo sempre di più, in un crescendo di pressione fiscale che non lascia vedere la fine del tunnel. Paghiamo per ricevere servizi e veder rispettati i diritti di cittadinanza: e invece, la sanità – per dirne solo una – è allo sfascio totale, così come lo è tutto quello che di pubblico ci circonda.

E allora, è giusto anzi è doveroso spendere i soldi pubblici per garantire ricadute e vantaggi per tutti. Fatto salvo il diritto a essere assistiti dei poveri, quelli veri, non quelli che hanno aggiunto il reddito di cittadinanza alle loro già floride attività illegali. Certo le imprese sono in difficoltà, e anche qui bisogna aggiustare. Intanto, però, urge un cambio di passo definitivo: basta ammiccamenti agli elettori, basta drogare i mercati, basta sprecare soldi pubblici senza lo straccio di un controllo. Non è così che la sinistra deve fare la sinistra.