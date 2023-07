Super sconti nei bus di Cagliari, il Ctm ammette: “Non sarà possibile soddisfare tutte le domande arrivate”. Il sindaco Paolo Truzzu e un sogno per pochi: neanche con la seconda tranche di finanziamenti (se arriveranno) sarà possibile abbonare con lo sconto del 90 per cento ai bus cittadini i cagliaritani che hanno fatto richiesta, molti dei quali non hanno ricevuto alcuna risposta. Risposte che sono arrivate però, secondo il Ctm, alle chiamate degli utenti perplessi per il piano annunciato in pompa magna dal sindaco Paolo Truzzu. Ecco la nota diffusa oggi dal Ctm: “In riferimento all’articolo apparso su Casteddu On line il 2 luglio scorso, si precisa che nel mese di giugno CTM ha risposto a: 2.193 richieste di informazioni tramite sito segnalazioni.ctmcagliari.it, 4.490 telefonate al numero verde 800078870, 550 telefonate al numero 070/2091200, 1.225 messaggi su Facebook, 184 messaggi su Instagram, 144 email ordinarie e PEC. Se il signor Antonio Pintus non è riuscito a contattare il numero verde 800078870 è perché, malgrado la presenza di due operatori, nei momenti in cui chiamava le linee sono risultate occupate in altre conversazioni telefoniche. Ricordiamo al cliente che il canale più immediato per ricevere risposte e assistenza da CTM è il sito SEGNALAZIONI.CTMCAGLIARI.IT”. E poi è lo stesso Ctm ad avvisare che gli abbonamenti scontati saranno, di fatto, a numero chiuso: “Il Comune di Cagliari ha già comunicato l’esaurimento della prima tranche di fondi stanziati con finanziamenti PON Metro 2014-2020 REACT EU. Siamo in attesa della seconda tranche per poter abilitare ulteriori richieste, in ordine cronologico di arrivo, tuttavia anche con la seconda tranche di finanziamento non sarà possibile soddisfare tutte le domande pervenute”.