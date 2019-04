Super mareggiata al Poetto: le spettacolari immagini dall’alto, il mare quasi “abbraccia” lo stagno

Scirocco “letale” per il Poetto: le spettacolari immagini dall’alto, il mare quasi “abbraccia” lo stagno. L’impetuoso vento di scirocco nelle ultime ore ha flagellato il golfo degli angeli, le spiagge del litorale ridotte ad un acquitrino, diversi i danni registrati sulla costa che da La Maddalena spiaggia arriva al Margine Rosso. Attimi di apprensione per le imbarcazioni ormeggiate a Su Siccu e molta preoccupazione per il nuovo molo di levante che solo pochi anni fa aveva ceduto alle intemperie dello scirocco, con il crollo di un tratto delle banchine. Le foto del nostro lettore Mauro Garau, descrivono in maniera molto esaustiva quanto sta accadendo sul litorale cagliaritano.