Super Joao Pedro non basta, il Cagliari pareggia 1-1 con il Torino

l Cagliari pareggia anche con il Torino, uno a uno dopo che i granata erano andati in vantaggio a seguito di un’autorete di Carboni, complice un errore di Cragno e l’intervento del giocatore granata Sanabria. Avversario molto quadrato e falloso il Torino, il Cagliari ha cercato di dare ritmo e velocità alla gara che spesso è stata fermata per i continui falli degli uomini di Juric che hanno rimediato quattro cartellini gialli. Al 53′ ci pensa Joao Pedro a rimettere la partita in parità, realizzando con una spettacolare rovesciata, un’azione nata da un cross di Bellanova. Il Cagliari ci ha creduto, ha messo il cuore il campo e nella foga per cercare il successo ha rischiato anche di prendere il secondo goal del Torino.

Un pareggio tutto sommato giusto che smuove leggermente la classifica. Ma d’ora in poi bisogna pensare a vincere.