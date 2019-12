Super Cerri fa bis e stende la Samp di Ranieri, il Cagliari vince in Coppia Italia

Il Cagliari non è più un “sogno”, ma una stupenda realtà. I ragazzi di Maran stendono nuovamente, a distanza di quattro giorni, la Sampdoria. Dopo il 4-3 di lunedì in campionato, risultato più contenuto nel turno di Coppa Italia: 2-1. E, ancora una volta, la superstar è Alberto Cerri. Al minuto sette, ancora una volta di testa, gonfia la rete sotto la Nord, grazie al cross di Ragatzu. I rossoblù costruiscono molte azioni, i blucerchiati di Ranieri però prendono coraggio e, alla fine del primo tempo, il possesso palla è a loro favore. Nel secondo tempo, al minuto 48, segna anche Ragatzu, imbeccato alla perfezione da Ionita. La Samp prova a rialzare la testa ma il gol arriva solo all’ottantasettesimo, con una staffilata a fil di palo di Gabbiadini. Tra gli spalti della Sardegna Arena c’è chi trema ma, dopo 93 minuti, il triplice fischio finale certifica la prosecuzione dell’ “incantesimo-Cagliari”. Ottavi di finale di Coppa Italia in tasca, la nuova sfida è con l’Inter. Sognare, per i sardi, è tutt’altro che proibito, così come continuare a vincere e stupire.