Super bomba d’acqua a Oristano, emergenza in diversi Comuni: alberi pericolanti e strade nel caos. La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto circa numerose chiamate per richiesta di intervento soprattutto relativa alla bomba d’acqua che si è abbattuta intorno alle 11:30 sulla provincia di Oristano. I maggiori disagi nei comuni di Nurachi, Cabras frazione del comune di Cabras, Donigala Fenughedu, e il Comune di Oristano. Gli interventi sono stati di varia tipologia: prosciugamenti, danni d’acqua, alberi pericolanti, verifiche stabilità da infiltrazioni. Attualmente non risultano richieste si soccorso a persone o animali. Allo stato attuale la perturbazione sembra lasciare il territorio provinciale. La situazione sembra rientrare nella normalità