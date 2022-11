Suoni e voci di donna: musica e parola a Palazzo Regio

Venerdì 25 novembre alle 17.30 al Palazzo Regio di Cagliari si conclude la Rassegna “Spartiti e Memorie” (Concerti a Palazzo Regio) con il Concerto Vocale Strumentale “SUONI E VOCI DI DONNA” Itinerario narrativo – musicale sul tema della violenza sulle donne e del femminicidio nell’ambito dello Spettacolo “VOCI DI DONNA”. Il concerto vedrà protagonista il Gruppo Cameristico “Ensemble Trame Sonore” composto per l’occasione da Francesca Viero (oboe), Olesya Emelyanenko (violino), Maria Cristina Masi (viola), Karen Hernandez (violoncello) e Caterina D’Angelo (Mezzo Soprano). Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dalla Carmen di G. Bizet, dall’”Orfeo ed Euridice” di C.W. Gluck e dall’Otello di G. Verdi, brani di compositrici contemporanee che hanno scritto sul tema e brani recitati in cui si racconta la storia delle opere eseguite, si riportano racconti di donne sopravvissute, fatti di cronaca e dati statistici, frasi e citazioni dai libri sacri delle tre religioni monoteiste e due brevi stralci da un monologo di Franca Rame. A conclusione del concerto verrà eseguito il brano “Il coraggio oltre la paura” composto nel 2022 (in occasione del Trentennale delle stragi di Mafia) dal Maestro Ignazio Perra, dedicato ad Emanuela Loi, agente di Polizia della scorta del giudice Paolo Borsellino, che venne tragicamente uccisa dalla mafia nella strage di via D’Amelio mentre svolgeva il proprio servizio.

Il concerto narrativo musicale verrà proposto il 25 novembre 2022 proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; giornata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare governi e opinione pubblica su questo argomento.

Il concerto predetto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Spartiti e Memorie”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

Il concerto (con ingresso gratuito) sarà aperto al pubblico e si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid.