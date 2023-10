Meana Sardo, raccolta fondi sul web per Fabio Demuru: “Ha bisogno di un’auto speciale, aiutiamolo”

Sud Sardegna, l’appello di Fabio per un’auto speciale adatta alle sue esigenze. Grande mobilitazione online. “Ho bisogno di raccogliere fondi per l’acquisto di un’auto con cambio automatico e i comandi per freno e acceleratore al volante. Sono malato di sclerosi multipla da dieci anni, forma primaria progressiva, pian piano sto perdendo l’uso degli arti inferiori e sono passato alla patente BS (speciale)”.

L’appello lanciato su GoFundMe da Fabio, che parte da un paesino del Sud Sardegna, ha creato una grossa mobilitazione online: undicimila euro raccolti in pochi giorni grazie a duecento donazioni.

“Utilizzerò i fondi raccolti – scrive Fabio – per non perdere la totale autonomia, impegnandomi successivamente ad aiutare chiunque come me abbia perso l’indipendenza, cercando di propormi a persone con problemi simili al mio, per spostarsi, per eventuali viaggi quotidiani”.

“Le zone interne della Sardegna infatti – continua – sono piuttosto difficili vista l’assenza di un buon sistema di trasporto pubblico e sanitario, infatti vengo seguito a cento chilometri di distanza”. “La spesa ideale – spiega – sarebbe di ventimila euro in totale. Le donazioni contribuirebbero all’acquisto di un mezzo adatto per il trasporto della carrozzina”.