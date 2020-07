Successo per l’evento Mille Luci a Monserrato, Locci: “Un segno di rinascita dopo il lungo stop”

Centinaia di persone hanno assistito ieri all’evento ‘Mille Luci’ a Monserrato: non solo uno spettacolo di musica e tradizione sarda, ma anche l’occasione per ricominciare, “un segno di rinascita dopo il lungo stop a causa dell’emergenza sanitaria”. Tra gli ospiti, anche il Vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi che ha fatto un augurio agli operatori dello spettacolo “perché di cultura abbiamo bisogno e tanti auguri a noi, perché io mi sento parte ormai di questo popolo e perché la ripresa sia per un mondo migliore”.

Il Sindaco Tomaso Locci e l’Assessora allo Spettacolo e alla Cultura Emanuela Stara hanno omaggiato l’autorità ecclesiastica con due doni realizzati a mano dall’artista monserratino Massidda. Una scelta non casuale quella di coinvolgere più figure locali per questo evento, dalle associazioni alla produzione a cura di Andrea Vadilonga. “Abbiamo voluto aiutare le associazioni di Monserrato – spiega Emanuela Stara – ci siamo sentiti di dare una mano anche a loro visto che in questo periodo sono state ferme. Abbiamo voluto proprio dare un segnale di sostegno” .

“Siamo molto contenti per la riuscita di questa manifestazione – comunicano il sindaco e l’Assessora Stara – che si è svolta in totale sicurezza, senza nessun problema. Le persone sono state educate e si sono comportate con consapevolezza. Ringraziamo tutte le persone che si sono prodigate perché tutto questo potesse essere realizzato con tranquillità e serenità. È una apertura importante che ci porta a organizzare altre manifestazioni così importanti. È stata determinante la presenza del Vescovo, un segnale importante di riapertura, che ha voluto sottolineare l’importanza della socialità che è data dalle manifestazioni e dalla cultura stessa