Stupro di Palermo, condannato a 8 anni e 8 mesi il minorenne del gruppo

Un caso di violenza atroce che ha fatto discutere per settimane. Lo stupro di gruppo di Palermo dello scorso luglio ai danni di una ragazza di 19 anni vede ora la prima condanna per l’unico minorenne dei 7 ragazzi coinvolti nell’abuso. Il gup del tribunale per i minorenni ha infatti condannato a 8 anni e 8 mesi il ragazzino nel processo con il rito abbreviato. Gli altri ragazzi imputati per la violenza, avvenuta al Foro Italico della città siciliana, sono attualmente in carcere. Il minorenne era stato inizialmente inserito in una comunità ma nuovamente incarcerato a causa di alcuni post e video sui social che si riferivano all’orrendo abuso. Per gli altri ragazzi il processo inizierà ad aprile e continuano a sostenere che non c’è stata violenza perché la vittima era consenziente. A sostenerlo anche gli stessi avvocati degli imputati che avrebbero degli elementi a favore di questa tesi, come il fatto che la ragazza fosse andata via tranquilla dal locale con loro e non avrebbe chiesto aiuto per strada.