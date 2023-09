Studenti in rivolta a Monserrato: “I bus del Ctm sono troppo carichi e ignorano le fermate”

Monserrato – Odissea per decine di studenti, il pullman del Ctm “passa in anticipo oppure non si ferma poiché già al completo e i ragazzi sono costretti a percorrere a piedi diversi chilometri”: la protesta dei genitori. Un inizio anno scolastico in salita, le lezioni sono iniziate da pochi giorni e già numerosi sono gli ostacoli che i ragazzi devono affrontare: in questo caso sono ancora i trasporti a essere al centro dell’attenzione. La segnalazione giunge da un papà, Antonio Vacca, a nome di tanti genitori “degli studenti delle scuole superiori che devono utilizzare il pullman n. 17 del CTM per andare e rientrare da scuola, specialmente al Pitagora” il liceo scientifico situato a Selargius.

“All’andata il pullman è talmente pieno che molti studenti si trovano a dover andare a piedi perché l’ autista non si ferma vista la mole presente nelle fermate.

Al rientro, il 17 dovrebbe passare alle ore 12.37 – 13.37 – 14.37 e invece, vista la mancanza di persone nelle varie fermate precedenti, passa davanti alla scuola Pitagora alle 12.25 – 13.25, quindi in anticipo.

Gli studenti, uscendo da scuola, si trovano costretti ad aspettare un’ora per prendere il prossimo pullman o andare a piedi, a volte perdendo le coincidenze con l’ARST. Sono state fatte tante segnalazioni da parte dei genitori al CTM, ma non è stato ancora posto rimedio.

Bisognerebbe che il 17 passasse in orario e non in anticipo o che si facesse passare con una cadenza di 20 – 30 minuti, almeno durante quell’ orario. Gli studenti pagano per un servizio”.