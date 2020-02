Studenti in corteo a Cagliari “contro il metano: a San Valentino meglio bruciare di passione” 

Nuova manifestazione dei ragazzi di “ Friday for future”, e nel mirino c’è, ancora una volta, il metano. I lavori per la realizzazione della dorsale dovrebbero iniziare a breve, ed è questo il motivo principale che ha portato in piazza a Cagliari oltre mille persone, tra giovani studenti e associazioni. “Non fossilizziamoci”, “no al metano”, “il progetto del metano è scaduto”, questi alcuni degli slogan. E, poi, quello principale: “A San Valentino meglio bruciare di passione”. Il maxi corteo si snoderà da piazza del Carmine sino a piazza Garibaldi.