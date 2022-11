Studentessa trovata morta a 19 anni nel suo letto a Sassari, choc e lacrime per Francesca Corda

È partita di mattina presto da Alà dei Sardi per raggiungere l’Università di Sassari, dove studiava da un anno. In facoltà, però, non ci è mai arrivata: Francesca Corda, 19 anni, è entrata nella sua stanza in un appartamento condiviso con altre studentesse e lì è stata trovata morta, distesa sul letto. Una scomparsa improvvisa di una giovanissima, figlia di un operaio e di una maestra, che ha gettato nello choc tutta Alà dei Sardi. La madre, Maria Lucia Manca, insegna alla scuola elementare e, solo poche ore prima della tragedia, era insieme al sindaco Francesco Ledda per la festa degli alberi. Il padre, Lorenzo, lavora nel parco eolico cittadino. Francesca Corda lascia loro e un fratello, Giovanni. “La sua è una morte inspiegabile, non stava male e non aveva nessuna patologia”, assicura il primo cittadino di Alà dei Sardi. “Conoscevo molto bene lei e conosco altrettanto bene la sua famiglia. Sono state le studentesse con le quali divideva la stanza a trovarla senza vita”.

Quasi sicuramente sarà eseguita l’autopsia: “Penso che la chiederanno i genitori, vorranno certamente capire quali siano state le cause di questo dramma”, dice ancora il sindaco a Casteddu Online. Un dramma reso pubblico anche con un toccante messaggio nella pagina Facebook del paesino sardo: “Con immenso dolore il sndaco, gli amministratori e tutta la comunità di Alà dei Sardi è vicina alla famiglia di Francesca, non abbiamo parole che possano alleviare il dolore dei familiari per una morte così assurda di una diciannovenne”.