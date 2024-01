Studente cinese 15enne muore investito da un’auto a Cagliari, addio a Xuanming Guan

Si chiamava Xuanming Guan, aveva 15 anni, era nato in Cina ma da tempo viveva a Cagliari, nella zona di Pirri. È lui la vittima dell’incidente avvenuto in via Peretti: stava attraversando le strisce all’altezza del Mc Donald’s quando una donna al volante di una Fiat Punto l’ha colpito lateralmente: l’impatto, seppur non fortissimo, ha fatto fare a Guan un volo di diversi metri sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili, sul posto è piombata anche la polizia Locale: gli agenti hanno raccolto la testimonianza della guidatrice, sotto choc, che si è subito fermata dopo l’impatto.

Sul luogo della tragedia erano presenti, stando a quanto trapela, dei compagni di scuola del quindicenne cinese: l’istituto nel quale studiava dista solo poche centinaia di metri da via Peretti. Il traffico è stato bloccato per circa due ore, con pesanti disagi in tutta la città.