Stretta del governo sui rave party illegali: in migliaia a Modena, il ministro ordina lo sgombero

Sono arrivati a Modena in migliaia da tutta Italia e molti di loro sono stranieri. Infatti, provengono anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e dall’Austria. Si sono dati appuntamento sui social per partecipare a un rave party illegale di Halloween (video). I giovani sono circa tremila e le forze dell’ordine hanno annotato le targhe di centinaia di veicoli. Si tratta di ragazzi arrivati con camper e auto che si sono organizzati per restare a Modena fino a martedì e sfruttare dunque il lungo weekend. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dato l’ok per sgomberare l’area, mentre a Modena è stato allertato un comitato sull’ordine in Prefettura. Così riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Il ministro dell’Interno ha dato l’ok per interrompere l’evento. Chiuse per ore le uscite autostradali. Traffico in tilt. Le persone arrivate con l’intenzione di rimanere fino a martedì. Un partecipante: “Sgombero? Non credo. C’è troppa gente”. Salvini: “Basta rave illegali, ora si cambia”