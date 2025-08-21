Straziante lutto a Uta, Marcello Troncia ammazzato dalla fiamma di una stufa: immenso dolore in paese.Non ce l’ha fatta il pensionato rimasto prima gravemente ustionato e poi deceduto dopo la corsa nel reparto gravi ustionati di Sassari: Marcello Trkncia, 69 anni, è la vittima di un incidente domestico fatale che lascia nello sgomento tutto l’hinterland cagliaritano Choc a Uta, accende una stufa e resta ustionato nel 40 per cento del corpo, questa la notizia iniziale: un 69enne gravemente ferito. L’uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118, secondo le prime testimonianze avrebbe riportato anche un possibile pericolo edema alla prime vie aeree. Il malcapitato è stato trasportato d’urgenze direttamente a Sassari, dove è stato inizialmente rcoverato al centro grandi ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata. Poi il suo cuore, nella ore successive, ha cessato di battere.