Strattona e deruba un’anziana a Monserrato, arrestato 18enne cagliaritano

A Monserrato i carabinieri della stazione hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, per furto con strappo, di un 18enne cagliaritano, il quale nella notte del 23 giugno, a volto coperto e a bordo di uno scooter, in via Crasso aveva avvicinato un’anziana signora del luogo e le aveva strappato di dosso la borsetta contenente denaro contanti e effetti personali vari, dileguandosi immediatamente nelle vie limitrofe.