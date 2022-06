Strappa la catenina d’oro a un giovane e cerca di picchiare i poliziotti, gambiano arrestato a Cagliari

Si è avvicinato a un giovane, poco prima dell’alba, in via Caprera a Cagliari, e gli ha strappato la catenina d’oro dal collo. Poi, per cercare di evitare l’arresto, si è nascosto sotto un’auto e non si è messo problemi a sferrare calci e pugni ai poliziotti della squadra volante, fortunatamente senza riuscire a colpirli. Un 33enne gambiano è stato arrestato dagli agenti per rapina impropria. La vittima del furto ha subito chiamato il 113, riuscendo a fornire una descrizione perfetta del rapinatore, e non perdendolo mai di vista. I poliziotti l’hanno trovato nella vicina via Asproni, rannicchiato sotto una macchina parcheggiata. Dopo averlo bloccato e ammanettato, è scattata la perquisizione: in una delle tasche dei pantaloni è stata ritrovata la catenina d’oro. E gli investigatori della squadra mobile hanno già deciso di svolgere tutti gli accertamenti del caso su furti simili, avvenuti nell’ultimo periodo in città: il gambiano, infatti, potrebbe aver fatto incetta di catenine e collanine, stando ad altre segnalazioni e denunce fatte dalle vittime.

Intanto, il malvivente presto finirà davanti al giudice del tribunale di Cagliari: processo per direttissima per la convalida dell’arresto.