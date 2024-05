Strappa la borsa alla sua ex compagna, 32enne arrestato per rapina a Villacidro.

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella trascorsa nottata i carabinieri della Radiomobile di Villacidro sono accorsi in soccorso di una 33enne a cui era appena stata strappata la borsa all’interno di un esercizio pubblico. Una pattuglia che si stava riavvicinando in caserma ha notato una giovane donna mentre si allontanava. Leggendo il linguaggio del corpo, i militari si sono subito accorti che qualcosa non andava e hanno deciso di fermarla per sapere cosa fosse successo. Dopo essere stata messa a proprio agio la donna ha confermato di essere andata in caserma con l’intenzione di denunciare uno scippo, ma di non aver avuto il coraggio di entrare e raccontare la sua storia. Trovata la fiducia nei militari ha spiegato come si fosse vista in un bar con il suo ex, un operaio di San Gavino, e come questi, improvvisamente, fosse diventato aggressivo e le avesse strappato la borsa. Così i carabinieri si sono divisi: chi a prendere la denuncia, chi a cercare l’uomo e chi a sentire i testimoni nell’esercizio commerciale indicato. In poche ore i fatti sono stati ricostruiti e verbalizzati e il 32enne è stato arrestato per il reato di rapina.