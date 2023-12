Strano furto a Quartucciu: rubata la busta della spesa appena appoggiata fuori dal market

Quartucciu – Busta della spesa incustodita per pochi secondi fuori dal market viene portata via da un passante. L’appello sui social: “Recati in negozio e pagala per il suo contenuto pari a €15,40. Così facendo eviteremo di fare avere il filmato a chi di dovere”. Il fatto è avvenuto ieri, in via Nazionale, “potrei fregarmene altamente dato il danno minimo ma il mio senso di giustizia me lo impedisce” scrive l’autrice del post che pubblica anche le immagini del “furto”.

“Se ti riconosci in questo filmato della videosorveglianza in via Nazionale dove alle 14:05 di oggi ti accingi a portar via una busta di spesa lasciata incustodita sopra il gradino davanti alla porta automatica aperta per il tempo di 10 secondi appena” si legge. Il valore economico del contenuto non è eccessivo, 15 euro, è il gesto che lascia l’amaro in bocca: impossibile, insomma, fidarsi pochi secondi a lasciar incustodita anche solo una busta della spesa, potrebbe capitare, come in questo caso, che qualcuno di passaggio decidesse di appropriarsene indebitamente.