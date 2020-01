Strade, marciapiedi e parcheggi a Sanluri: ecco tutte le strade interessate dai nuovi importanti lavori

Strade, marciapiedi e parcheggi a Sanluri. Una lunga lista di lavori che inizieranno, ai primi di febbraio, con il rifacimento dei parcheggi.

In particolare saranno interessati gli spazi di sosta di via Umberto I e i parcheggi che delimitano via Carlo Felice e via Roma. Per questi lavori sono stati stanziati 40 mila euro.

A fine febbraio partiranno anche gli asfalti di strade e il rifacimento dei marciapiedi.

Le strade interessate sono: via Mascagni, Porrino, Donizetti, Umberto I, Battisti, Leopardi, De Amicis, D’Azeglio, Dante, Marmilla, Bernini, Ungaretti, Monti e una porzione di via Cavour, di via Palestrina e di via Sanluri Stato. L’appalto dei lavori è di 700 mila euro.

Sempre a fine febbraio partono anche i lavori del rifacimento dei marciapiedi delle seguenti vie: Piemonte, Gerrei, Campidano, Caravaggio, Bernini, Gallura e Buonarotti.

L’appalto per i lavori è di 114 mila euro.

Infine con ulteriori 40 mila euro verrà completamente risistemato il verde della via Cappuccini che diverrà un parco con la realizzazione del prato con la messa in posa delle panchine, cestini e la bitumazione di nuovi alberi.

“Stiamo facendo una mappatura di Sanluri e lavorando per migliorare l’arredo urbano e la viabilità – spiega il sindaco Alberto Urpi – Con i ribassi d’asta riusciremo a completare anche qualche altra area cittadina”.