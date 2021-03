Strade in sicurezza a Selargius, in arrivo 13 attraversamenti pedonali rialzati

“Continuiamo a investire sul decoro e sulla sicurezza di Selargius: sono in arrivo nuovi asfalti e 13 attraversamenti pedonali rialzati”, così il sindaco Gigi Concu.

È in corso la gara per l’aggiudicazione degli interventi di bitumazione nelle vie Quasimodo, Montanaru, San Nicolò, Fratelli Bandiera, Rosselli e nella via Goceano “dove finalmente si riuscirà a completare anche il tappetino di usura”. Il tutto con un investimento di 150mila euro. “Con lo stesso importo”, aggiunge Concu, “ interverremo anche sulla viabilità rurale, andando a risolvere alcune criticità presenti nelle strade dell’agro”

Gli uffici stanno predisponendo la gara per la realizzazione di 13 attraversamenti pedonali rialzati, che verranno così ripartiti: via Istria, via Roma, davanti al cimitero, via della Libertà, via Is Corrias, via Vienna, via delle Begonie, via Loni, via Crispi e via Trieste.

.