Strade e marciapiedi a pezzi a Pirri: “Fondi mai spesi, siamo abbandonati dal Comune”

Pirri – 500 mila euro a disposizione per la riqualificazione di strade e marciapiedi ma sino a oggi solo via Leandro Corona è oggetto di lavori, fermi oltretutto da un mese: protesta la municipalità dopo l’ennesimo sopralluogo avvenuto questa mattina nella zona di Is Bingias da parte dell’amministrazione comunale di Cagliari. “Da quattro anni si susseguono le verifiche della situazione degradante del quartiere senza mai intervenire” spiega la municipalità. Al sopralluogo di oggi erano presenti anche i consiglieri e la presidente della municipalità di Pirri, Maria Laura Manca.

Il presidente della commissione viabilità Riccardo Cabras, ha ricordato ai colleghi di Cagliari che i sopralluoghi nella zona sono stati fatti più volte durante questi anni e ad oggi e, nonostante la situazione fosse già compromessa, nulla è stato fatto. La stessa commissione viabilità della municipalità ha elaborato un documento con una analisi completa della situazione attuale dei vari quartieri di Pirri, specificando che la richiesta di riqualificazione del quartiere di Is Bingias è stata fatta già nel 2020 e negli anni successivi, l’ultima addirittura di qualche settimana fa, per sollecitare nuovamente l’amministrazione di Cagliari ad intervenire. “L’anno scorso la municipalità ha ottenuto dall’amministrazione comunale, in seno all’approvazione del bilancio, uno stanziamento per Pirri di 500 mila euro per strade e marciapiedi. Tuttavia ad oggi l’unico marciapiede riqualificato e solo in parte, perché il cantiere è fermo da un mese, è quello di via Leandro Corona fronte Banco di Sardegna” spiega Riccardo Cabras. “L’area del mercato ambulanti è in totale stato di degrado, con buche e dislivelli che creano seri pericoli per i clienti che quotidianamente frequentano il mercato, senza dimenticare la situazione precaria del marciapiede di via dei Partigiani, la strada via Viviani, il tanto atteso attraversamento pedonale di via Fosse Ardeatine e le piazze del quartiere come Piazza Massimo D’Azeglio, De Amicis, degli Alpini, ecc., abbandonate da anni e con il manto stradale totalmente degradato dalle radici”.

“La situazione è davvero precaria in quasi tutta Pirri, sono ormai passati quattro anni dall’inizio della consiliatura e non abbiamo mai smesso di chiedere e sollecitare interventi per migliorare il nostro territorio, troppi quartieri degradati”, spiega Maria Laura Manca. “Oggi eravamo anche in piazza Massimo D’Azeglio, che risulta impraticabile e chiaramente pericolosa. Durante l’ennesimo sopralluogo abbiamo incontrato anche i cittadini che hanno lamentato di sentirsi abbandonati, ci sono bambine e anziani a rischio”. “Ci auspichiamo – conclude Manca – che almeno in questo ultimo anno si riesca a vedere qualche intervento su Pirri, confido in una risposta a breve da parte del sindaco e della giunta”.