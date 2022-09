Strade buie a Quartu, il Comune compra gli ultimi lampioni dell’Enel: “Più sicurezza”

Poco meno di 50mila euro (49111) per tornare a illuminare decentemente tutta Quartu. È quanto spenderà il Comune per entrare in possesso, dopo 23 anni, di ottanta punti luce gestiti, sinora, dall’Enel. Dalla società Enel Sole, per l’esattezza: è quanto ha deciso la Giunta Milia, che apre il portafoglio per mettere definitivamente fuori gioco la società elettrica che, soprattutto in viale Marconi, ha creato non pochi problemi, tra lampioni spenti da molti anni e rischi per automobilisti e pedoni. Ora, però, si cambia: gli ultimi ottanta punti luce saranno gestiti dall’amministrazione comunale, che li affiderà alla società Conversion & Lighting. Otto lampioni in via Brigata Sassari, 4 in viale Colombo, 15 in viale Marconi e la maggior parte, 53, in quella via Leonardo da Vinci teatro, purtroppo, di tanti incidenti, alcuni anche mortali, passeranno di mano. Il contratto è già pronto, mancano solo le firme ma si tratta di una formalità. Tra le volontà del Comune ci sono quelle di voler gestire in maniera uniforme tutti gli impianti, sia quelli di proprietà comunale che quelli di proprietà Enel Sole. L’obbiettivo principale è quello del “miglioramento dell’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti, con l’obbiettivo finale di conseguire un contenimento dei consumi, del costo di gestione ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso”.

Per fare tutto, Enel ha mandato la sua richiesta: 44500 euro più l’Iva del dieci per cento. Affare fatto, con la speranza che sia la mossa, definitiva, per mettere in sicurezza tutte le strade quartesi. “Sarà sicuramente così, si tratta di vie importanti e trafficate”, ricorda il vicesindaco Tore Sanna. “Il sindaco aveva già mostrato l’intenzione di acquisire i punti luce di viale Marconi, ma ce n’erano anche altri in viale Colombo, via Leonardo da Vinci e via Brigata Sassari. Potremo effettuare tutti gli interventi del caso, con una nuova illuminazione e la garanzia di una maggiore sicurezza”