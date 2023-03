Strada Uta-Portoscuso, un vertice in Regione: “Soldi straordinari per metterla in sicurezza”

“Abbiamo chiesto alla Provincia di indicare chiaramente quali siano le risorse necessarie e abbiamo ascoltato le esigenze dei Comuni. Per la messa in sicurezza della SP2 metteremo in campo le risorse che serviranno, a partire dai fondi per la viabilità provinciale stanziati nell’ultima Finanziaria”. Lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, in occasione del tavolo convocato d’urgenza in Regione dallo stesso esponente della Giunta Solinas per tracciare un percorso che porti alla realizzazione degli interventi sulla strada provinciale che collega il basso Sulcis con l’area vasta del cagliaritano. Presenti all’incontro il commissario straordinario della Provincia del Sud Sardegna, una delegazione dei sindaci e gli esponenti politici del territorio.

“Abbiamo espresso la massima disponibilità alla collaborazione con la Provincia e gli enti locali per sostenere gli interventi di manutenzione e la messa in sicurezza, con la realizzazione dello spartitraffico in un tracciato che presenta un’alta incidentalità, già teatro di fatti gravissimi. Parliamo di una strada che collega due statali, percorsa ogni giorno da tante persone e con specificità tali che impongono un’attenzione particolare da parte della stessa Regione. La Provincia ha preso l’impegno di fornirci un’analisi dettagliata e il tavolo si riunirà nuovamente entro la fine di marzo per ragionare sui dati che verranno forniti. Ma già da questo momento esprimiamo la piena disponibilità a sostenere, dal punto di vista economico, tutti gli interventi che serviranno, valutando, insieme alla Provincia anche la possibilità di affidare i lavori a un soggetto attuatore diverso”, conclude l’esponente della Giunta.