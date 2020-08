Storia a lieto fine per un incauto vitellino: salvo grazie all’intervento della compagnia Barracellare di Villasor. A raccontare l’episodio è il sindaco Massimo Pinna. “Questo pomeriggio è stato salvato un vitellino che era caduto in un canale. L’animale, allo stremo delle forze, è stato salvato dai barracelli che hanno evitato che annegasse; una volta messo in salvo e in sicurezza, è stato restituito ai proprietari, in località Su Pranu”.

Il giovane animale ora sta bene grazie all’operato puntuale e preciso dei barracelli.