Stop alle mascherine su mezzi pubblici e in ospedale, cade l’ultimo baluardo anti Covid

Cade anche l’ultimo baluardo anti Covid, le mascherine rimaste obbligatorie ormai solo sui mezzi pubblici urbani – bus, treni, metropolitane – negli ospedali e nelle residenze per anziani. Non è infatti prevista alcuna proroga in arrivo dal governo, ormai agli sgoccioli: il decreto che imponeva le ffp2 scade il 30 settembre, cioè venerdì prossimo, e non sono previste nuove proroghe.