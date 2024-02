Stop alle corse folli in auto a Cagliari, ecco 4 attraversamenti pedonali: 2 in viale Diaz e 2 in viale Colombo

In arrivo altri 4 attraversamenti pedonali. Due in viale Diaz e altri due in viale Colombo. La decisione del Comune nell’ambito della guerra all’alta velocità nelle strade cittadine. Negli anni si è verificato un numero crescente di incidenti che ha coinvolto, in prevalenza, i pedoni negli attraversamenti.

Alcune strade interne al centro abitato sono percorse ad una velocità maggiore ben oltre il limite consentito e la stessa segnaletica stradale non viene rispettata; pertanto occorre attuare accorgimenti mirati per indurre i veicoli a ridurre la velocità e favorire l’attraversamento dei pedoni nell’interesse della sicurezza stradale. Tra questi misure fisiche di moderazione della velocità come gli attraversamenti pedonali rialzati, ottenuti sopraelevando la carreggiata con rampe di raccordo. Quattro in tutto. Due in viale Colombo (all’altezza del liceo Alberti e di piazza dei Centomila) e due in viale Diaz (Hotel Mediterraneo e piazza dei Centomila).

In entrambe le strade è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/ora e l’istituzione del divieto di sorpasso su entrambi i sensi marcia in prossimità delle aree di localizzazione degli stessi attraversamenti pedonali rialzati.