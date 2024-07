Stop ai disagi a Elmas, riaperta al traffico la circolazione dal viale Cagliari per la SS 130

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La notizia è giunta ieri direttamente dal Comune che specifica che, per esigenze organizzative, da questa mattina “gli autobus Ctm e Arst proseguiranno diritti nella via Sulcitana direzione Cagliari poiché alla fine di via del Pino Solitario nella corsia di immissione alla SS.130 si dovranno realizzare degli altri lavori di potenziamento delle linee elettriche”.

La segnaletica orizzontale nel tratto chiuso in questi ultimi due giorni sarà invece completata non appena l’asfalto sarà maturo per la posa della vernice. Ancora un po’ di pazienza, quindi, e massima prudenza per i tanti automobilisti che, ogni giorno, percorrono l’arteria.