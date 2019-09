Sterza verso destra in viale Elmas e centra in pieno una moto: centauro di Cagliari all’ospedale

Schianto auto-moto in viale Elmas. Un 43enne al volante di una Volkswagen Passat ha preso in pieno un trentatreenne in sella a una Yamaha, facendolo finire per terra. Sul posto sono arrivate un’ambulanza del 118 e la polizia Municipale