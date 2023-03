Statue, processioni e antichi canti in centro storico: via ai riti della Settimana Santa a Cagliari

Processioni con fedeli e antiche statue portate in spalle e i cori suggestivi animeranno i rioni storici della città. Domani al via i riti della Settimana Santa col Settenario della madonna della Solitudine. Poi le varie processioni delle 7 chiese, Su Scravamentu e S’Incontru. I riti termineranno il 17 aprile con “S’Inserru” dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso. Oggi la conferenza stampa di presentazione.

“E’ un momento di fede che ha assunto una valenza turistica importante”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, “la valorizzazione delle nostre tradizioni fa scattare un meccanismo di richiamo e attenzione”. “Abbiamo accontentato le richieste delle Arciconfraternite”, ha dichiarato l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, “concentrandoci sugli aspetti legati alla comunicazione”.

Domenico Corso dell’arciconfraternita della Solitudine ha chiesto maggior concentrazione all’amministrazione sugli aspetti legati alla fede. Giampaolo Mureddu, del Santissimo Crocifisso, ha dichiarato che l’amministrazione è stata vicina ai gruppi religiosi, mentre il comitato di Santa Maria Chiara ha chiesto l’illuminazione delle strade coinvolte dalla processione e la banda musicale.

Ed ecco tutto il programma:

25 marzo >> sabato Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine.

26 marzo >> domenica Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine.

27 marzo >> lunedì Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • presso l’Oratorio del SS. Crocifisso ore 17:00 > Vestizione della Madonna.

28 – 29 – 30 marzo >> Arciconfraternita del SS. Crocifisso, presso l’Oratorio del SS. Crocifisso. ore 17:30 > Recita del Santo Rosario e della Santa Messa. Il 30: Recita del Santo Rosario e della Santa messa delle Professioni. Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine.

31 marzo >> venerdì Arciconfraternita del SS. Crocifisso ore 16.00 > Processione dei Santi Misteri: P.zza San Giacomo, Via Sulis, Viale Regina Margherita, Via San Salvatore da Horta (Chiesa di Santa Rosalia), Via Torino, Via Mazzini, Via Cima (Chiesa Monache Cappuccine), Via Manno (Chiesa di Sant’Antonio), P.zza Costituzione, Via Garibaldi, Via XXIV Maggio (Cripta di San Domenico), Via San Domenico, Via Tempio, Via Bosa (Chiesa di San Vincenzo de Paoli), Via Macomer (Chiesa del Sacro Cuore), Via Tempio, Via San Giacomo (Parrocchia San Giacomo). Arciconfraternita della Solitudine • Settenario dedicato alla Madonna della Solitudine.

2 aprile >> domenica delle Palme Arciconfraternita del SS. Crocifisso ore 09:15 > “Benedizione delle Palme” Parrocchia San Giacomo ore 09.30 > Santa Messa. Arciconfraternita della Solitudine ore 10.00 > Domenica delle Palme. ore 12.00 > Discesa del Cristo.

4 aprile >> martedì Congregazione Artieri San Michele • Processione dei misteri ore 14.30 > Ritrovo delle Confraternite nel Porticato della Chiesa di San Michele. ore 15.30 > San Michele, Via Azuni, P.zza Yenne, Via Manno, Via Cima Monache Cappuccine, Via Spano, Via Università, Via De Candia, Porta dei Leoni, Via La Marmora, Vico II La Marmora, P.zza Duomo, Cattedrale, P.zza Duomo, Via Fossario, Via Cannelles, Via De Candia, Porta dei Leoni, Via Mazzini, P.zza Costituzione, Via Sulis, P.zza S. Giacomo, San Giacomo, Via San Giacomo, Vico IV San Giovanni, Via San Giovanni, San Giovanni, Via San Giovanni, P.zza Marghinotti, P.zza Costituzione, Viale Regina Margherita,Via Manno, Piazza Yenne, Via Azuni, Sant’Anna, Via Azuni, Via Sant’Efisio, Sant’Efisio, Via Sant’Efi sio, Via Ospedale, San Michele.

5 aprile >> mercoledì Arciconfraternita del SS. Crocifisso • presso l’Oratorio del SS. Crocifisso. ore 17.00 > Vestizione della Madonna Addolorata. Arciconfraternita della Solitudine ore 17.00 > Santo Rosario dedicato.

6 aprile >> giovedì santo Arciconfraternita del SS. Crocifisso • presso l’Oratorio del SS. Crocifisso. ore 15.30 > Crocifissione di Ns. Signore Gesù Cristo. dalle ore 17.00 alle 22.30 > apertura al Pubblico dell’Oratorio del SS. Crocifisso. Arciconfraternita della Solitudine • presso l’Oratorio del SS. Crocifisso. ore 17.00 > Esposizione del Cristo. ore 22.00 > Visita nella chiesa di San Giovanni, dell’Arciconfraternita del Gonfalone con il simulacro di Sant’Efisio. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire • Giro delle Sette Chiese: ore 20.30 > Processione con il Simulacro di Sant’Efisio dalla Chiesa di Sant’Efisio: Via Sant’Efisio, Via Azuni, Piazza Yenne, Via Manno, Chiesa di Sant’Antonio; Via Manno, Piazza Martiri, Via Mazzini, Porta dei Leoni, Via Università, Torre dell’Elefante, Via Corte d’Appello, Chiesa di Santa Croce; Piazza Santa Croce, Via Corte d’Appello, Vico III dei Genovesi, Portico Lamarmora (sosta), Vico II Lamarmora, Via Canelles, Chiesa di Santa Maria ( Cattedrale); Via Canelles, Vico I Lamarmora, Via Lamarmora, Porta dell’Aquila, Via De Candia, Via Università, Porta dei Leoni, Via Spano, Via Mazzini, Piazza Costituzione, Viale Regina Elena, Via San Giovanni, Chiesa di San Giovanni, Vico v° San Giovanni, Via Piccioni, Piazza san Giacomo, Oratorio del SS. Crocifisso, Via Sulis, Via Garibaldi , Piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, Via San Salvatore da Horta, Via Torino, Chiesa di Santa Rosalia, piazza Martiri, Via Manno, Piazza Yenne, Via Azuni, Chiesa di Sant’Anna; Via Azuni, Via Sant’Efisio, Chiesa di Sant’Efisio.

7 aprile >> venerdì santo Arciconfraternita della Solitudine • Solenne Processione del Cristo morto ore 13.15 > Crocifissione di N. Signore Gesù Cristo: Partenza dalla Chiesa di San Giovanni, Viale Regina Elena, Piazza Martiri, Via Mazzini, Via Mario De Candia, Via Canelles, Duomo (sosta di circa 45 minuti), Via Martini, Via Lamarmora, Via Mario De Candia, Via G.Spano, Via Gaetano Cima, Via Manno, Piazza Martiri, Viale Regina Elena, Via San Giovanni fi no all’altezza della Chiesa di San Mauro, Via Giardini, Via San Giovanni fi no alla Chiesa omonima alle ore 16:30. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire • Processione Venerdì Santo: ore 16.15 > P.zza San Giacomo, Via Sulis, Via Garibaldi, Via Oristano, Via Eleonora d’Arborea, Via San Lucifero (Chiesa San Lucifero), Via Sant’Eusebio, Via Lo Frasso, Via Alghero, Via Garibaldi, Portico Romero, Via San Domenico, Via San Giacomo, P.zza San Giacomo. • Processione del Cristo Morto: ore 20.30 > Sant’Efisio, Via Sant’Efisio, Via Santa Restituta, Via Azuni, Portico degli Alberti, via Portoscalas, Corso V. Emanuele II, Piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efisio, rientro in Chiesa.

8 aprile >> sabato santo Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Rito de “Su Scravamentu”: ore 08.30 > rimozione del Cristo dalla Croce, presso Chiesa San Lucifero. Arciconfraternita della Solitudine • Rito de “Su Scravamentu”: ore 10.00 > presso Cattedrale. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Vestizione della Madonna per l’Incontro: ore 10.30 > Oratorio SS. Crocifisso. Arciconfraternita della Solitudine • Processione Chiesa di San Giovanni ore 16.00/16.30 > partenza dalla Chiesa di San Giovanni fi no al Duomo, Via Martini, Via Lamarmora, Via Mario De Candia, Via G.Spano, Via Gaetano Cima, Via Manno, Piazza Martiri, Viale Regina Elena, Via San Giovanni, Chiesa di San Mauro, Via Giardini, Via San Giovanni e rientro alla Chiesa omonima alle ore 20:30. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Processione Sabato Santo ore 16.15 > P.zza San Giacomo, Via Sulis, Via Garibaldi, Via Oristano, Via Eleonora d’Arborea, Via San Lucifero (Chiesa San Lucifero), Via Sant’Eusebio, Via Lo Frasso, Via Alghero, Via Garibaldi, Portico Romero, Via San Domenico, Via San Giacomo, P.zza San Giacomo. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Veglia Pasquale: ore 22.00 > Parrocchia S. Giacomo. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Ingresso del Cristo Risorto : ore 22.30 > Parrocchia S. Giacomo.

9 aprile >> domenica di Pasqua Comitato di Santa Maria Chiara • Esposizione dei simulacri del Cristo Risorto e della Madonna. presso Chiesa di S. Pietro Apostolo. ore 08.30 > Messa Solenne, Chiesa di S. Pietro Apostolo. ore 10.00 > Messa Solenne, Chiesa di S. Pietro Apostolo. ore 11.00 > “Incontro” di Pasqua in Piazza Italia. • Simulacro del Cristo: Chiesa di San Pietro Apostolo Piazza della Chiesa, Via Chiesa, Via dei Doria, Via Rivavillasanta, Via San Quintino, Via Balilla, Piazza Italia (incontro con il simulacro della Madonna in Piazza Italia e rientro in Piazza Italia), Via Riva Villasanta, Via Chiesa, Chiesa San Pietro Apostolo. • Simulacro della Madonna: Chiesa San Pietro Apostolo Piazza Della Chiesa, Via Chiesa, Via Dei Gherardeschi, Via Curtatone, Via Risorgimento, Piazza Italia (incontro con il Cristo Risorto in Piazza Italia e rientro in Piazza Italia), Via Riva Villasanta, Via Chiesa, Chiesa San Pietro. ore 19.00 > Santa Messa Vespertina. Arciconfraternita del SS. Crocifisso • Processione dell’Incontro ore 10.30 > Cristo Risorto: P.zza San Giacomo, Via San Giacomo, Via Tempio, Via Bosa, P.zza Garibaldi (Incontro) La Madonna: P.zza San Giacomo, Via Sulis, Via Garibaldi, P.zza Garibaldi (Incontro) Rientro: P.zza Garibaldi, Via Garibaldi, Portico Romero, Via San Domenico, P.zza San Giacomo. Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire • Processione de “S’incontru” ore 11.30 > partenza con il simulacro del Cristo Risorto dalla chiesa di Sant’Efisio: via Sant’Efisio, via Santa Restituta, via Azuni, Portico degli Alberti, via Portoscalas, corso V. Emanuele II.Segue il rientro dei due simulacri da Corso V. Emanuele II, Piazza Yenne, via Azuni, Chiesa Parrocchiale di Sant’Anna.

10 aprile >> Lunedì dell’Angelo Arciconfraternita del Gonfalone Sant’Efisio Martire • Processione con il simulacro di Sant’Efisio in Cattedrale. ore 08.00 > Via Sant’Efisio, Via Azuni, Piazza Yenne, Via Manno, Via Cima, Monache Cappuccine, Scalette Monache Cappuccine, Via Spano, Porta dei Leoni, Via Università, Via De Candia, Porta dell’Aquila, Bastione Santa Caterina, Via Canelles, Chiesa di Santa Maria (Cattedrale) Rientro > Via Canelles, Vico I Lamarmora, Via Lamarmora, Porta dell’Aquila, Via De Candia, Via Università, Porta dei Leoni, Via Spano, Via Mazzini, Piazza Martiri, Via Manno, Piazza Yenne, Via Azuni, Via Sant’Efi sio, rientro in Chiesa. Comitato di Santa Maria Chiara • Chiesa San Pietro Apostolo ore 08.30 > > Santa Messa ore 19.30 > Santa Messa presso Cappella di Santa Maria Chiara in Monte Claro. ore 20.00 > Processione dal Parco Di Monte Claro, Via Cadello, Via Santa Maria Chiara, Via Famagosta, Via Rivavillasanta, Via Chiesa, arrivo alla Chiesa San Pietro Apostolo in Pirri.

11 aprile >> martedì Comitato di Santa Maria Chiara • presso la Chiesa di San Pietro Apostolo: ore 08.30 > Santa Messa ore 19.00 > Santa Messa Vespertina.

12 aprile >> mercoledì Comitato di Santa Maria Chiara • presso la Chiesa di San Pietro Apostolo: ore 08.30 > Santa Messa ore 19.00 > Santa Messa Vespertina.

13 aprile >> giovedì Comitato di Santa Maria Chiara • presso la Chiesa di San Pietro Apostolo: ore 08.30 > Santa Messa ore 18.00 > Santa Messa Solenne per i Soci Defunti.

14 aprile >> venerdì Comitato di Santa Maria Chiara • presso la Chiesa di San Pietro Apostolo: ore 08.30 > Santa Messa ore 18.30 > Santa Messa Vespertina.

15 aprile >> sabato Comitato di Santa Maria Chiara • presso la Chiesa di San Pietro Apostolo: ore 08.30 > Santa Messa ore 18.30 > Santa Messa Vespertina.

16 aprile >> domenica In Albis Arciconfraternita del SS. Crocifisso • presso l’Oratorio del SS. Crocifisso: ore 10.30 > Rientro dei Simulacri e a seguire Santa Messa di Ringraziamento. Comitato di Santa Maria Chiara • presso Chiesa di San Pietro Apostolo ore 08.30 > Santa Messa ore 10.00 > Santa Messa ore 11.00 > Processione dell’Ottava di Pasqua con partenza dalla Chiesa San Pietro Apostolo, Via Chiesa, Via Riva Villasanta, Piazza Italia (giro attorno alla Piazza), Via Riva Villasanta, Via Chiesa e arrivo alla Chiesa di San Pietro Apostolo in Pirri.